“تنقصه الشراسة”.. ماذا قال بيسكان بعد مباراته الأولى مع الشباب؟

أعرب الكرواتي إيجور بيسكان، مدرب فريق الشباب، عن سعادته بفوز فريقه على الطائي، مؤكدا أن الفريق ينقصه الشراسة.

وحقق إيجور بيسكان انتصاره الأول في مباراته الأولى مع الشباب بعد توليه المهام الفنية خلفاً للهولندي مارسيل كايزر الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقاد بيسكان الشباب للفوز على الطائي بثنائية نظيفة في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي أمس السبت.

وقال المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الطائي: "سعيد جداً بالفوز، وأشكر اللاعبين على قتالهم خصوصاً في الشوط الثاني، ونحتاج مزيد من العمل لإرضاء الجماهير".

وعن تقييمه لأداء فريقه بعد مباراته الأولى، أضاف بيسكان: "الفريق يحتاج التطوير على كافة الخطوط ويحتاج شراسة أكثر وكذلك ترجمة الفرص واستغلالها وهذا يتطلب وقت، ونحن نحتاج تغيير في أمور كثيرة وسنعمل على ذلك".

وعبر مدرب الشباب عن عدم رضاه على الأداء التحكيمي قائلا: "لا أحب الحديث عن التحكيم بشكل عام، ولكن كانت لنا أخطاء واضحة وركلة جزاء صريحة لم تحتسب، كان ممكن تغير سير المباراة".

واختتم بيسكان قائلا: "الدوري السعودي متطور وعالمي والجماهير متميزة وجئت إلى هنا بسبب ذلك".

يذكر أن الشباب رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر بعدما عاد إلى الانتصارات بعد الخسارة من الهلال والتعادل مع الرياض.