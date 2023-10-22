صورة هتلر في ملعب أميركي تثير ضجة.. وتجبر ولاية على الاعتذار

اعتذرت ولاية ميشيغان الأميركية بعد عرض صورة للزعيم النازي أدولف هتلر على لوحة فيديو، خلال مسابقة ترفيهية سبقت مباراة كرة القدم محلية لجامعة الولاية، أمس السبت.

التقط الحضور صورة هتلر على اللوحة العملاقة في ملعب "سبارتان"، مع سؤال يسأل عن مكان ولادته، قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة.

أثارت الصورة جدلًا واسعًا بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

قال مات لارسون المدير الرياضي لولاية ميشيغان في بيان: "تدرك جامعة الولاية أن محتوى غير لائق من مصدر خارجي عرض على لوحة الفيديو قبل بدء مباراة كرة القدم الليلة".

أضاف: ""نحن نأسف بشدة على المحتوى الذي تم عرضه، لأنه لا يمثل قيمنا المؤسسية".

ختم: "جامعة ولاية ميشيغان ستتوقف عن الاعتماد على الطرف الثالث الذي جاءت منه الصورة، وستنفذ إجراءات فحص أقوى لجميع محتويات لوحة الفيديو من الآن فصاعدًا".