5 غيابات.. قائمة برشلونة لمواجهة بيلباو بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو المقرر لها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وخرج من حسابات تشافي 5 لاعبين، هم: جول كوندي - فرينكي دي يونج - بيدري - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، على النحو التالي:

تير شتيجن - جواو كانسيلو - بالدي - أراوخو - إينيجو مارتينيز - جافي - فيران توريس - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - ماركوس ألونسو - روميو - جوندوجان - أسترالاجا - لامين يامال - فيرمين لوبيز - أوناي - مارك جويو - فورت.

يحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بـ4 نقاط، لكن الفريق الكتالوني خاض مباراة أقل.

أما فريق أتلتيك بيلباو فيأتي في المركز السادس برصيد 17 نقطة.