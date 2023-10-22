وزراء الاقتصاد والتجارة في الصين ودول الخليج: مواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق

انعقدت الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جوانزو بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 22 / 10 / 2023م.

وأجرى الأطراف المباحثات بينهم بثقة وتفاهم واحترام متبادل، حيث جرت الدراسة حول تعزيز العمل في إطار خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وذلك وفقاً لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية الصينية والمنعقدة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في اليوم التاسع من ديسمبر عام ۲۰۲۲م وبحث سبل ترجمتها على أرض الواقعأعرب الأطراف عن حرصهم بمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والرؤى الوطنية الخاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين.

أكد الأطراف على استمرار تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

أعرب الأطراف عن رغبتهم في التباحث والتشاور حول مشاركة تمويل كبار مشاريع البنية التحتية الكبرى بأشكال مختلفة وبصورة مرنة ودعم تعاون المؤسسات بالأدوات المالية المعمول بها في العالم، على رأسها تأمين ائتمان التصدير.

حضر الاجتماع ووانغ ونتوا، وزير التجارة الصينية، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وعبدالرحمن بن أحمد الحربي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، وسعادة سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، ومحمد عثمان العيبان، وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، وجاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، (المشار إليهم فيما بعد بالأطراف).