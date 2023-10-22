راموس يعتذر لثنائي ريال مدريد

قدّم سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، اعتذاره للاعبي ريال مدريد عقب انتهاء مباراة الفريقين، أمس السبت، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن راموس ذهب إلى غرفة ملابس الميرينجي بعد المباراة، ليحيي عددًا من أصدقائه، كما اعتذر للثنائي جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا.

وكان نجم ريال مدريد السابق قد أعطى بيلينجهام ضربة في الوجه، خلال الشوط الأول من المباراة، كما تلقى كامافينجا ضربة غير مقصودة من المدافع الإسباني المخضرم، خلال شجار في الشوط الثاني.

وأوضحت الشبكة أن لاعبي ريال مدريد تقبلا اعتذار راموس، وبات الأمر من الماضي.

ونشر جود بيلينجهام صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، يظهر فيها محتضنًا راموس عقب المباراة.

وكانت المواجهة قد انتهت بالتعادل (1-1)، ليرفع الريال رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن جيرونا الوصيف، و4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث، لكن الميرينجي لعب مباراة أكثر.

وفي المقابل، رفع إشبيلية رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثالث عشر.