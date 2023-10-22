هداف البوندسليجا.. شتوتجارت يعلن غياب جيراسي للإصابة

أعلن نادي شتوتجارت الألماني، الأحد، غياب هداف الدوري سيرهو جيراسي لعدة أسابيع.

تعرض جيراسي لإصابة عضلية خفيفة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على يونيون برلين 3 / صفر أمس السبت.

قال سيباستيان هونيس مدرب الفريق :" غياب سيرهو أمر مؤلم بالنسبة له ولنا كفريق. الكل شاهد الحالة الجيدة التي كان عليها سيرهو مؤخرا. يجب علينا أن نعوض غيابه قدر الإمكان، وهذا ما سنفعله".

حقق شتوتجارت سبع انتصارات في ثماني مباريات ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة خلف باير ليفركوزن المتصدر.

حتى الآن سجل جيراسي 14 هدفًا.