أليسون: أتمنى بقاء محمد صلاح في ليفربول

علق أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، على فوز فريقه على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال أليسون في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "كل 3 نقاط يمكننا الحصول عليها لها أهميتها، لكن في الديربي يكون الفوز أكثر خصوصية لأنها منافسة خاصة".

أضاف: "ندرك أهمية ذلك بالنسبة للجماهير وللمدينة ولنا أيضا. سنواصل القتال ودعونا نرى ما يمكننا الوصول إليه في الموسم الحالي".

بشأن تألق محمد صلاح وإحرازه هدفين في الديربي، قال أليسون: "هذا الفتى مذهل. أنا سعيد جدا بوجوده في فريقنا".

تابع: "أتمنى أن ينجح في تحطيم جميع الأرقام القياسية التي أمامه بشرط أن يبقى بالقميص الأحمر".

اختتم: "من الصعب دائما العودة من التوقف الدولي واللعب الساعة 12:30. كنا نسافر كثيرا، وذهبنا إلى أمريكا الجنوبية ولعبنا مباريات صعبة، لكنني سعيد بالفوز".