الاتفاق يواصل نتائجه السلبية بالهزيمة أمام الرياض

واصل الاتفاق نتائجه السلبية في دوري روشن للمحترفين، بعدما انهزم على يد مضيفه الرياض بنتيجة 0-1 على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" مساء اليوم السبت في ختام الجولة العاشرة من المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق خالد إبراهيم الشويع في الدقيقة 18.

وتأتي هزيمة الفريق الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد اليوم بعد التعادل مع الأهلي والخسارة من الفتح في الجولتين الماضيتين.

وتوقف رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، علمًا بأنه تلقى هزيمته الثالثة منذ بداية الموسم، مقابل 5 انتصارات، وتعادلين.

في المقابل، رفع الرياض رصيده إلى 11 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ11 في الجدول.

وحقق الرياض الثالث هذا الموسم، مقابل تعادلين، و5 هزائم.