بايرن ميونيخ يعلن إصابة لاعبه بكسر في اليد

أعلن نادي بايرن ميونيخ غياب ليون جوريتسكا، لاعب وسط الفريق، في الفترة المقبلة بسبب إصابته بكسر في اليد.

وسجل جوريتسكا، صاحب الـ28 عامًا، الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي فاز بها الفريق البافاري بنتيجة 3-1 على ماينز أمس السبت، لكن الأشعة أظهرت إصابته بكسر في اليد خلال المباراة.

ويخضع اللاعب لعملية جراحية وتأكد غيابه عن مباراة فريقه أمام جالطة ساري المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وعلى الأرجح سيغيب عن مباريات أخرى.

ولم يوضح البيان الذي أصدره بايرن ميونيخ مساء اليوم الأحد المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن الفريق.

ℹ️ Leon Goretzka suffered a hand fracture in Saturday's game against Mainz, as confirmed by a scan carried out by the medical department.

Goretzka underwent a successful operation on Sunday and is set to miss the upcoming matches.

