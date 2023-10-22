الأمم المتحدة تحذر من نفاد الوقود في قطاع غزة خلال 3 أيام

حذرت الأمم المتحدة من مغبة نفاد الوقود في قطاع غزة في غضون ثلاثة أيام، مشددة على وجوبية السماح بدخول الإمدادات إلى القطاع المحاصر من القوات الإسرائيلية.

وأوضح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني - في تقرير نشر على موقع المنظمة أهمية إمدادات الوقود لدى الأونروا واللازم من أجل جهود الإغاثة الإنسانية التي تجريها الوكالة الدولية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف أنه بدون وقود، لن يكون هناك ماء ولا مستشفيات ولا مخابز قادرة على العمل، ولن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الأكثر احتياجًا، ولن تصل مساعدات إنسانية، مؤكدًا أن وكالة الأونروا - التي تعد أكثر الجهات الفاعلة في المجال الإنساني بقطاع غزة لن تستطيع مساعدة شعب غزة التي تتزايد احتياجاتهم كل ساعة.

وأوضح أن وكالة الأونروا تستضيف في الوقت الحالي أكثر من نصف مليون شخص من أصل مليون نازح في جميع أنحاء قطاع غزة.