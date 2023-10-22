الترجي يخسر من مازيمبي في الدوري الأفريقي

عقّد الترجي التونسي موقفه في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي، بعدما خسر بهدف على يد مضيفه مازيمبي الكونغولي مساء اليوم الأحد في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي التي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام.

وبات على الترجي أن يحقق الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب التي من المقرر أن تقام في تونس يوم الأربعاء المقبل إذا أراد حجز مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة الوليدة.

في المقابل، يكفي مازيمبي التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد بشرط تسجيله هدفا على الأقل، من أجل استكمال مشواره في البطولة.

وأحرز شيخ فوفانا هدف مازيمبي الوحيد في الدقيقة 11 من زمن المباراة من ضربة رأسية قوية، بينما فشل الفريق التونسي في إدراك التعادل فيما تبقى من الوقت.

في عقر داره...🏟️

الترجي التونسي يخسر أمام مازيمبي الكونغولي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي...❌ شاهد هدف المباراة الوحيد 📺⤵️

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وهز الترجي شباك مازيمبي في الدقيقة 60 عن طريق البديل يان ساسي، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل البديل الآخر رودريجو رودريجيز بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد.

وبات هذا هو الانتصار الأول لمازيمبي على الترجي منذ ما يقرب من 13 عاما، وتحديدا منذ فوزه التاريخي على الفريق التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2010.

وخلال اللقاءات الخمسة الماضية التي أقيمت بين الفريقين، حقق الترجي فوزين، فيما فرض التعادل نفسه على 3 مواجهات.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة إنييمبا النيجيري والوداد البيضاوي المغربي.