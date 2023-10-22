سيناتور أمريكي يتهم إيران بالتورط في هجوم حماس

أتهم السناتور الأمريكي، لينزي غراهام، اليوم الأحد إيران بالتورط في الهجوم، الذي شنته حركة حماس في الـ7 من الشهر الجاري على إسرائيل، محذرًا من أن أي تصعيد للحرب قد يُكلّف طهران ثمنًا باهظًا.

وقال غراهام خلال زيارة إلى تل أبيب "نحن هنا اليوم لنقول لإيران: نحن نراقبكم، إذا تصاعدت هذه الحرب، فإنها ستأتي إلى ساحتكم الخلفية"، دون أن يوضح ما يعنيه ذلك، لكنه أضاف أن "فكرة أن هذا حدث دون تدخل إيراني مضحكة".

وتواصل إسرائيل قصفها لقطاع غزة منذ هجوم حماس وتستعد لاجتياحه بريًا، وهو ما أسفر عن مقتل 4651 فلسطينيًّا، يمثل الأطفال 40% منهم، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

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