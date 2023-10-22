جيش الاحتلال: مقتل جندي اليوم الأحد خلال توغل في غزة

أعلنت الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي يوم الأحد خلال عملية توغل في قطاع غزة. وذكرت صحيفة "جيرواليزم بوست" أن العسكري الإسرائيلي قتل خلال هجوم نفذته حركة حماس بعد تجاوزه السياج الحدودي مع غزة بالقرب من كيسوفيم.

وأضافت الصحيفة أن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي ردت على الهجوم بإطلاق النار.

وسابقًا، أعلنت كتائب القسام التابعة لحماس أن مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وتمكنوا من تدمير جرافتين عسكريتين إسرائيليتين ودبابة في كمين، مما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع إلى إسرائيل دون مركباتهم.

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