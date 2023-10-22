اقتراح مثير للجدل من ياسر القحطاني لتحسين نتائج الأخضر السعودي

قدم ياسر القحطاني، نجم منتخب السعودية السابق، اقتراحًا مثيرًا للجدل من أجل تحسين نتائج الأخضر في الفترة المقبلة.

وقال القحطاني، في مقطع فيديو تداوله نشطاء منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية، "أقترح بأن ينضم كل لاعبي المنتخب السعودي الذين لا يشاركون مع أنديتهم بشكل أساسي إلى أحد فرق دوري روشن، على أن يدرب مانشيني هذا الفريق في المسابقة المحلية".

وأوضح "إنشاء نادٍ جديد أمر صعب، نظرًا للتدرج في الدرجات من الثالثة وصولًا لدوري المحترفين، لذلك اختيار نادٍ من المشاركين في دوري روشن هو الحل الأفضل".

وأضاف القحطاني "وليكن هذا الفريق هو الرياض مثلًا".

ويشير القحطاني إلى أن الهدف من ذلك هو أن تكتسب العناصر التي لا تشارك مع أنديتها حساسية المباريات والاحتكاك بشكل رسمي خلال مباريات روشن، من أجل تحسين نتائج الأخضر.

رأي غريب من المحلل ياسر القحطاني. pic.twitter.com/dO9Jdb0343 — ماجد الجهني (@MaajedTV) October 21, 2023

ويستعد المنتخب السعودي لخوض نهائيات كأس أمم آسيا، المقرر إقامتها في قطر يناير المقبل، لكن نتائجه في الفترة الماضية جاءت سلبية.

فمنذ فوزه التاريخي على منتخب الأرجنتين في افتتاح مباريات الفريقين في كأس العالم 2022 في قطر، لم يحقق الفريق الأخضر أي انتصار في 8 مباريات، منها 2 في المونديال نفسه، إضافة إلى 6 مباريات ودية.

وخلال هذه السلسلة، حقق المنتخب السعودي تعادلًا واحدًا، مقابل 7 هزائم.

ومازال المنتخب يبحث عن أول انتصار له تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي قاد الفريق في 4 مباريات ودية حتى الآن.