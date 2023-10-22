تدشين جولة شعلة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023

دشّن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، مدير دورة الألعاب السعودية، نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، جولة شعلة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023، اليوم الأحد، من أمام الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب مدير دورة الألعاب السعودية، وعدد من مسؤولي القطاع الرياضي.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى للدورة، هو ثمرة لدعم واهتمام القيادة للقطاع الرياضي، مؤكداً حرصه شخصياً على أن تكون دورة الألعاب السعودية واقعاً ملموساً يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بمتابعة وتوجيهات وزير الرياضة.

وقال "الألعاب السعودية تعد أحد أهم المبادرات التي تجسد رؤية القيادة للنهوض بالقطاع الرياضي وتحقيق التميز على مختلف الأصعدة، واليوم نحتفي بإطلاق جولة شعلة الألعاب السعودية 2023، التي ستسهم في منح جميع المواطنين والمقيمين في المملكة الفرصة للمشاركة في أكبر حدث رياضي وطني".

وأضاف "لدورة الألعاب السعودية مردود إيجابي كبير على شباب وفتيات الوطن، تجلى أثره في النسخة الأولى من الدورة العام الماضي، التي تعد بمثابة خطوة في طريق صناعة جيل قادر على الوصول إلى منصات التتويج وتحقيق الإنجازات، وبما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات المرتبطة ببرنامج جودة الحياة في إطار رؤية السعودية 2030".

وستجوب شعلة الألعاب السعودية 13 منطقة في المملكة، لتحتفي أكثر من 20 مدينة بها وقيمها وأهدافها، وذلك في 66 موقعاً من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مدى 30 يوماً.

ويرافق الشعلة العديد من الأبطال والمؤثرين في المجتمع ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وتستهدف الجولة الترويج للقيم الإيجابية للألعاب السعودية، ونقل رسالة سلام وصداقة إلى الناس طوال الجولة ومنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية.

وانطلقت مسيرة الشعلة من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، لتتجه منها إلى منطقة مكة المكرمة، وستزور مدينتي جدة والطائف، لتنتقل بعدها إلى منطقة المدينة المنورة، ومنها إلى تبوك ونيوم، ومن ثمّ ستتوجه المسيرة إلى منطقة الحدود الشمالية، ثمّ إلى منطقة الجوف، ومنها إلى منطقة حائل، قبل أن تتوجه إلى منطقة القصيم، وستزور بريدة وعنيزة والخَبراء.

وبعدها، ستحط المسيرة رحالها في المنطقة الشرقية، وستتوقف في الدمام والخبر والأحساء، ثم تتوجه إلى نجران، ومنها إلى منطقة الباحة، ثم منطقة جازان وستتجه بعدها إلى منطقة عسير وستزور مدينة أبها، ومن ثمّ ستتوجه إلى العُلا، قبل أن تُختتم الجولة في مدينة الرياض.

الجدير بالذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 نادٍ من جميع أنحاء المملكة، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية و4 رياضات استعراضية جديدة، مع استحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.