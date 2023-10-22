المدير الإقليمي للصحة العالمية: شاحنات المساعدات التي دخلت غزة لا تكفي أبدا

أفاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، يوم الأحد، بأن 20 مستشفى في قطاع غزة من أصل 35 لا تعمل.

وأكد المنظري أن شاحنات المساعدات التي دخلت غزة لا تكفي أبدا لسد الحاجات الطبية، مشيراً إلى أن هناك كارثة إنسانية حقيقية بسبب انهيار القطاع الصحي في غزة. وأضاف أن هناك 130 طفلا يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي في غزة ويواجهون خطر الموت.

من جهة أخرى، طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، الأحد، أصحاب محطات الوقود وكافة المواطنين في القطاع الذين يمتلكون أي كمية من السولار، بالتوجه فوراً للمستشفيات والتبرع بها لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى. وأضاف القدرة أن عدم إدخال الوقود للمستشفيات سيتسبب بمضاعفات خطيرة تهدد حياة 1100 مريض يعانون من الفشل الكلوي، من بينهم 38 طفلاً.

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