حكم غيابي بسجن رغد صدام حسين 7 سنوات

قضت محكمة عراقية بالسجن لمدة سبع سنوات غيابياً على رغد، ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين؛ بتهمة "الترويج إعلامياً" لحزب البعث.

ووفقاً للوثيقة القضائية، جرى إدانة رغد صدام حسين بالسجن لمدة سبع سنوات في جريمة تتعلق بنشر أفكار وآراء والترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث، وذلك من خلال مشاركتها في وسائل الإعلام ونقل أفكاره عبر القنوات التلفزيونية في عام 2021.

ينص القانون العراقي الحالي، الذي أقره البرلمان، على معاقبة من ينتمي أو يروج لحزب البعث بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاماً. كما يحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية".

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