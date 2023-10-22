مئات اليهود يتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى

تجمع مئات الإسرائيليين يوم الأحد أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في القدس الغربية، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقد أفادت الهيئة الإذاعية الإسرائيلية بأن "المئات تجمعوا أمام منزل هرتسوغ للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس". وأوضحت الهيئة أن هرتسوغ اجتمع مع 80 ممثلًا عن عائلات الأسرى.

وأشارت إلى أن آلاف الإسرائيليين يواصلون التظاهر يوميًا في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الذين يحتجزهم "حماس" في غزة.

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