روسيا تعلن تفاصيل عن قصف إسرائيل مطاري حلب ودمشق

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، أن 7 طائرات إسرائيلية شنت هجمات من البحر الأبيض المتوسط ​​استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين. تلك الهجمات أدت إلى خروج المطارين من الخدمة.

وأضاف كوليت في مؤتمر صحفي أن ثلاث مقاتلات من طراز "إف-15" وأربع مقاتلات من طراز "إف-16" نفذت هذه الهجمات من البحر الأبيض المتوسط ​​واستهدفت المطارات المذكورة. تسببت هذه الغارات في أضرار جزئية في مدارج الطائرات وتعطيل عمل المطارات.

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