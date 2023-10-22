روسيا تعلن تفاصيل عن قصف إسرائيل مطاري حلب ودمشق

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، أن 7 طائرات إسرائيلية شنت هجمات من البحر الأبيض المتوسط استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين. تلك الهجمات أدت إلى خروج المطارين من الخدمة.
وأضاف كوليت في مؤتمر صحفي أن ثلاث مقاتلات من طراز "إف-15" وأربع مقاتلات من طراز "إف-16" نفذت هذه الهجمات من البحر الأبيض المتوسط واستهدفت المطارات المذكورة. تسببت هذه الغارات في أضرار جزئية في مدارج الطائرات وتعطيل عمل المطارات.
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