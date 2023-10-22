“الأهداف ستأتي”.. مشكلة إهدار الفرص لا تقلق سانتو

أظهر البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، ثقته بأن فريقه قادر على حل مشكلة إهدار الفرص أمام المرمى، مشيرًا إلى أنه غير قلق.

ويستعد الاتحاد لاستضافة شقيقه القوة الجوية العراقي مساء غدٍ الإثنين ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة لعبها، بعد تأجيل مباراته ضد سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية، بينما يتصدر القوة الجوية برصيد 4 نقاط من مباراتين.

وسُئل سانتو في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد عن مشكلة إهدار الفرص التهديفية أمام المرمى في المباريات الأخيرة، فرد بقوله "عندما نشاهد المباريات نحلل كافة الجوانب والمشاكل التي يجب حلها، صحيح أننا نهدر الكثير من الفرص، لكن الأهداف ستأتي، أنا إيجابي واللاعبون موهوبون وسنعمل على ذلك".

وأضاف "سنلعب غدا في بطولة نحن سعداء بالتنافس فيها، حللنا فريق قوة الجوية، وهو فريق جيد ولدينا حصة تدريبية للإعداد، مباراة مهمة على أرضنا سنعمل للانتصار".

وتابع موجهًا حديثه للصحفيين "أنا أعرفكم وأنتم تعرفوني، قراراتي دائما تصب في صالح الفريق والمجموعة، مهمتي تطوير اللاعبين تحسين الفريق ككل، نعمل لصالح نادي الاتحاد ونريد لهذا النادي أن يكون في أفضل صورة".

وواصل "من أول يوم لنا نعمل فقط من أجل اللاعبين، كل قراراتي أدرسها جيدا لجعل الاتحاد فريق أقوى، هذا هو المهم بالنسبة لي، وأنا أتوقع دعم الجماهير لأن ما حققناه في الموسم الماضي بعد غياب 14 عامًا يجعل الجماهير تعرف أننا نريد العمل فقط وتقديم الأفضل".

واستطرد المدرب البرتغالي قائلًا "الرابط بيننا وبين الجمهور يجب أن يبقى قويّا ومتماسكا، غدا يجب أن نكون جميعا في الملعب وما أعد فيه أننا سنعمل لجعل الاتحاد في أفضل صورة".

وأردف "اجتمعنا بعد نهاية الموسم الماضي لتحديد الأهداف وكل بطولة هي هدف لنا، فلسفتنا هي مباراة بمباراة وبطولة ببطولة وكل قبل مباراة نتدرب جيدا ونحضّر كافة اللاعبين، ودائما أهم مباراة هي القادمة".

واختتم "الأظهرة لدينا يعملون كثيرا بدنيا مهمين جدا للتشكيل الذي نعتمد عليه، في اليمين محظوظين بوجود الشنقيطي والعليان بمواصفات ومميزات مختلفة، وكنت واضح معهم من البداية في مسألة المشاركة، في الجهة اليسرى لسنا محظوظين بإصابة زكريا هوساوي".