الوداد يقترب من نصف نهائي الدوري الأفريقي على حساب إنييمبا

اقترب الوداد البيضاوي المغربي من التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي الجديدة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا بنتيجة 1-0 على مضيفه إنييمبا النيجيري مساء اليوم الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي.

وأحرز يحيى جبران هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء جاءت في الدقيقة 39.

جزائية يحيى جبران 🥅

تمنح الوداد المغربي فوزًا ثمينًا خارج قواعده أمام إنييمبا النيجيري ✅ شاهد هدف المباراة الوحيد 📺⤵️

#إنييمبا_الوداد #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/Ebx6sRWs6J — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 22, 2023

وتعرض ألاليبو سومياري، لاعب إنييمبا للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يكفي الوداد تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي تجرى يوم الأربعاء المقبل من أجل حجز مقعده في المربع الذهبي.

في المقابل، يجب على إنييمبا الفوز بثنائية نظيفة من أجل تجنب الخروج المبكر من المسابقة.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين مازيمبي والترجي في وقت سابق اليوم، انتهت بفوز الفريق الكونغولي 1-0، ليتأجل حسم التأهل للقاء الإياب الذي يجرى في العاصمة التونسية يوم الأربعاء المقبل.