بمشاركة السعودية.. افتتاح “الألعاب البارا آسيوية” في الصين

افتتح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ، الأحد، دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة، "هانغتشو 2022" التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية؛ حتى الـ28 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي يمثلون 45 دولة آسيوية.

وأقيم حفل الافتتاح على ملعب "بيج لوتوس" الأولمبي في مدينة هانغتشو، بحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي المشارك بالدورة عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، ورؤساء الوفود الآسيوية المشاركة.

وانطلق الحفل الذي حمل عنوان "القلوب تلتقي والأحلام تتعلق"، بدخول علم الدولة المنظمة، ثم عرض مرئي عن مدينة هانغتشو، لتنطلق بعد ذلك مسيرة الدول المشاركة.

وتخلل الحفل كلمات لرئيس اللجنة المنظمة للدورة رئيس الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة ولرئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ليعلن بعدها نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن افتتاح دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة، وسط إطلاق للألعاب النارية الرقمية، ثم توالت فقرات الحفل التي تضمنت دخول علم اللجنة البارالمبية الآسيوية، وإيقاد شعلة الدورة في البرج الرئيس بالملعب.

وتُعد دورة هانغتشو 2022 النسخة الرابعة في الدورات البارا آسيوية وهي الأكبر في تاريخ الدورات البارالمبية الآسيوية، من خلال مشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة، وتشارك المملكة فيها بـ26 لاعباً ولاعبة في 5 رياضات هي (ألعاب القوى - كرة الهدف - التايكوندو - رفع الأثقال - كرة الطاولة).

وحملت لاعبة منتخب كرة الطاولة مريم المريسل العلم السعودي خلال مسيرة البعثة السعودية في طابور العرض, حيث عبرت عن اعتزازها وسعادتها وفخرها برفع العلم، متمنيةً أن توفق مع زملائها في المنتخبات السعودية المشاركة في مواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية السعودية.