برشلونة يُسقط أتلتيك بيلباو قبل الكلاسيكو

أفلت برشلونة من فخ ضيفه أتلتيك بلباو، واستعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية الدوري الإسباني، بعدما فاز 1 / صفر على الفريق الباسكي، مساء الأحد، في الجولة العاشرة للمسابقة.

ورغم الغيابات العديدة التي عانى منها برشلونة خلال اللقاء، والقوة التي تمتع بها منافسه على مدار شوطي اللقاء، إلا أنه حصد النقاط الثلاث في النهاية، ليكتسب قوة دفع جيدة للغاية قبل لقائه المرتقب مع ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد في المرحلة المقبلة للبطولة، يوم السبت المقبل.

وتقمص اللاعب الصاعد مارك جويو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 80، وذلك في مباراته الأولى التي يخوضها مع الفريق الأول.

وجاء هدف جويو، أحد المواهب الصاعدة من أكاديمية برشلونة، بعد مرور بضع ثوان فقط على نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء، ليعيد البسمة لجماهير برشلونة، التي شعرت بالإحباط عقب تعادل الفريق 2 / 2 مع مضيفه غرناطة في المرحلة الماضية.

ورفع برشلونة، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي على بلباو، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف الريال (المتصدر)، ووصيفه جيرونا.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 17 نقطة في المركز السادس.