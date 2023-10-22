لوكاتيلي يقود يوفنتوس لحسم قمة ميلان

نجح يوفنتوس في الفوز على ميلان في عقر داره 1 صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط خلف ميلان صاحب المركز الثاني.

ويتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 22 نقطة.

وسجل مانويل لوكاتيلي هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 63، حيث أسفر ضغط البيانكونيري في بداية الشوط الثاني عن هدف.

وتلقى لوكاتيلي تمريرة خارج منطقة الجزاء، ليسددها بقوة وتصطدم برادي كرونيتش وتهز شباك ميرانتي.

وأكمل ميلان المباراة منذ الدقيقة 40 بـ10 لاعبين فقط بعد طرد مالك ثياو.