الطائرات الإسرائيلية تستهدف منزلًا بالقرب من محيط مستشفى الشفاء بغزة

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من محيط مستشفى الشفاء في غزة.

في سياق متصل، أفادت قناة العربية، في ساعات متأخرة من مساء الأحد، بأن مستشفى القدس في غزة تلقى إنذارًا ثالثًا بالاخلاء.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذرهم بقصف مستشفى القدس في أي لحظة.

وقال مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح صحفي، إن محيط مستشفى القدس يشهد منذ يومين قصفا عنيفا.

وأضاف أن المجتمع الدولي سيتحمل مسؤولية أي قصف يتعرض له مستشفى القدس، مناشدا العالم بالتحرك للحيلولة دون قصف الاحتلال للمستشفى.

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