الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط 3 مستشفيات في غزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بضربات جوية صباح اليوم الاثنين بعد أن شن طيران الاحتلال الإسرائيلي هجمات على جنوب لبنان خلال الليل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن العدوان الإسرائيلي تركز على وسط وشمال قطاع غزة. وتزامنًا مع ذلك يعقد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع كبار القادة العسكريين ومجلس وزراء الحرب لتقييم الأوضاع.

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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت المستشفيات نفسها تعرضت لأضرار.

ولم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على التقارير التي أفادت بأن إسرائيل قصفت مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد 4651 شخصا، منذ بداية المواجهات بين الاحتلال الإسرائيل وحركات المقاومة في قطاع غزة المحاصى في 7 أكتوبر الجاري.