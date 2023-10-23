مهمتان للهلال والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين إقامة عدة مباريات مهمة، سواء على الصعيد الآسيوي، أو في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، لعل أبرزها مباراتي الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا.

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا مساء اليوم الإثنين، حيث يخوض ممثلا السعودية مباراتيهما داخل الديار.

ويستضيف الهلال نظيره مومباي سيتي الهندي ضمن المجموعة الرابعة، فيما يستقبل الاتحاد نظيره القوة الجوية العراقي في المجموعة الثالثة.

من جانبه، يلعب توتنهام هوتسبير ضد فولهام في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا

الساعة 07:00 مساءً.. الاتحاد والقوة الجوية العراقي.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال ومومباي سيتي.

المباراتان منقولتان عبر شبكة قنوات SSC.

الدوري الإنجليزي

الساعة 10:00 مساءً.. توتنهام هوتسبير وفولهام.. عبر قناة بي إن سبورتس 1.