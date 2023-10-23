جيسوس ينوي الاعتماد على سافيتش لأول مرة في دوري الأبطال

استقر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، على الخماسي الأجنبي الذي سيخوض به مباراة مومباي سيتي الهندي مساء اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم أن جيسوس سيدفع بالخماسي الصربيين ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالي والبرازيلي مالكوم فيليبي.

وغاب نيفيز وسافيتش عن الجولة الماضية من المجموعة الرابعة، التي شهدت فوز الأزرق على نساجي الإيراني 3ـ0.

وإذا شارك اللاعب الصربي أمام الفريق الهندي، فإنها ستكون المشاركة الأولى له على صعيد دوري الأبطال، بعدما غاب أيضًا عن مباراة نافباخور الأوزبكي، ضمن الجولة الأولى، التي خاضها نيفيز.

يأتي ذلك بعد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي شارك في المباراتين الماضيتين بصفة أساسية.

وأكدت "الرياضية" استمرار استبعاد المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، من المشاركة القارية، للاستفادة من العنصر الأجنبي في باقي الخطوط.

ويسمح نظام دوري الأبطال لكل فريق بإشراك 6 أجانب، بينهم آسيوي، مع إمكانية تغييرهم من مباراة إلى أخرى.

ولا تحتوي صفوف الهلال، وصيف النسخة الماضية، على أي لاعب آسيوي غير سعودي، لذا يخوض كل لقاءٍ من البطولة بخمسة أجانب.

وتدرّب الجناح البرازيلي ميشايل ديلجادو، مساء أمس، مع الفريق، لكن الصحيفة ذاتها قلّلت من فرصة مشاركته أمام مومباي سيتي، لنقص الجاهزية.

وكان ديلجادو شعر ببعض الآلام قبل وخلال مباراة الخليج، الجمعة الماضي، في دوري روشن للمحترفين.