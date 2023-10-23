استشهاد 4651 فلسطينيًا جراء عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد 4651 شخصا، منذ بداية المواجهات بين الاحتلال الإسرائيل وحركات المقاومة في قطاع غزة المحاصى في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن القتلى بينهم 1873 طفلاً و1101 امرأة و1677 رجلاً.

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وأضافت أنه من بين إجمالي عدد القتلى، 839 شخصًا في جنوب غزة، وهي المنطقة التي طلبت إسرائيل من سكان شمال القطاع النزوح إليها.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بضربات جوية وقصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد أن شن طيران الاحتلال الإسرائيلي هجمات على جنوب لبنان خلال الليل.

تتواصل الحرب على غزة في يومها السابع عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.