بينهم فابينيو.. الاتحاد يفقد 3 لاعبين أمام القوة الجوية

يفقد الاتحاد الثلاثي البرازيلي فابينيو، وزكريا هوساوي، وحسن كادش في مباراة القوة الجوية العراقي المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وغاب فابينيو وهوساوي وكادش عن التدريب الجماعي، مساء أمس الأحد، لتستمر برامجهم التأهيلية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" صباح اليوم.

وارتاد الأول والثاني عيادة النادي، في حين أدى كادش تمارين لياقية انفرادية على بُعد أمتار من باقي الفريق.

على الجانب الآخر، يخوض الجناح البرتغالي جوتا فيليبي أول مباراةٍ رسمية مع الفريق منذ 52 يومًا، إذ أعلن نونو سانتو، مدرب الفريق، في المؤتمر الصحفي أمس أن مواطنه سيعود للتشكيل الأساسي.

وتعود آخر مشاركة رسمية لجوتا إلى مباراة الكلاسيكو ضد الهلال، في 1 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

في المقابل، خاض الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، التدريب الجماعي، بعدما غاب عنه أمس الأول مكتفيًا بارتياد صالة اللياقة البدنية.

وإلى جانب جوتا، استقر سانتو على أسماء الأجانب الأربعة الآخرين المختارين لمباراة اليوم بعد التدريب الأخير، وسيكشف عنهم للفريق خلال اجتماع فني اليوم قبل صافرة البداية ببضع ساعات.

لكن غياب البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، مؤكّد، بعدما قرر الجهاز الفني، في وقت سابق، إبعاده آسيويًا والاعتماد بدلًا منه على عبد الله المعيوف.