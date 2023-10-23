ريال مدريد يصدم أندية دوري روشن

وجه ريال مدريد صدمة إلى أندية دوري روشن للمحترفين، بعدما أكد استمرار الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش بين صفوفه، وعدم رحيله إلى نادٍ سعودي في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، كما زعمت التقارير.

وقال جوزيه أنخيل، المدير التنفيذي لريال مدريد، في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الإثنين، إنه لا توجد نية لانتقال الدولي الكرواتي في الشتاء إلى أحد أندية دوري روشن.

وأضاف المسؤول المدريدي "لا يوجد مفاوضات رسمية من جانب مسؤولي الدوري السعودي لضم لوكا خلال يناير المقبل، وليس لدينا من الأساس تفكير في رحيله عن الفريق في الوقت الحالي".

وانخفض معدل مشاركات مودريتش مع ريال مدريد، ما فتح الباب أمام التكهنات التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول مستقبله مع الفريق.

وكان ريال مدريد أعلن في يونيو الماضي تمديد عقد مودريتش لموسم إضافي حتى صيف 2024.

ويلعب مودريتش في الريال منذ 2012، وأحرز 23 لقبًا بينها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في الدوري الإسباني.