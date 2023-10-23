واشنطن تدعو مواطنيها في لبنان للمغادرة بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به

دعت السفارة الأمريكية في لبنان مواطنيها إلى المغادرة بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الاثنين: "على المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة لبنان المغادرة الآن، بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به".

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وأضافت: "ما زالت هناك رحلات تجارية متاحة، ولكن هناك انخفاض في القدرة الاستيعابية، يرجى التحقق من خيارات الطيران في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

وتشهد المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل توتراً أمنياً في الآونة الأخيرة، وقصف متبادل بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني.