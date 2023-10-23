تنطلق مساء اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، التي تشهد مشاركة 4 فرق سعودية.

وتقام مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات على مدار 3 أيام، اليوم الإثنين، وغدًا الثلاثاء، وبعد غدٍ الأربعاء.

وتقام 20 مباراة في هذه الجولة، بواقع مباراتين في كل مجموعة من المجموعات العشر، علمًا بأن المجموعات الخمس الأولى تخص منطقة الغرب، فيما تضم المجموعات من السادسة إلى العاشرة أندية منطقة الشرق.

وتقام مباريات الأندية السعودية الأربعة على مدار اليوم وغدًا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

الإثنين 23 أكتوبر

الساعة 05:00 مساءً.. أولماليك الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني.

الساعة 07:00 مساءً.. الشارقة الإماراتي و ناساف كارشي الأوزبكي.

الساعة 07:00 مساءً.. الاتحاد والقوة الجوية العراقي.

الساعة 07:00 مساءً.. نافباخور نامانجان الأوزبكي ونساجي مازاندران الإيراني.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال ومومباي سيتي الهندي.

الساعة 09:00 مساءً.. السد القطري والفيصلي الأردني.

الثلاثاء 24 أكتوبر

الساعة 01:00 ظهرًا.. أوراوا ريد دياموندز الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

الساعة 01:00 ظهرًا.. أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وجوهور دارول تاكزيم الماليزي.

الساعة 03:00 عصرًا.. بانكوك جلاس باثوم يونايتد التايلاندي وكاواساكي فرونتال الياباني.

الساعة 03:00 عصرًا.. ووهان ثرى تاونس الصيني وهانوي إف سي الفيتنامي.

الساعة 05:00 مساءً.. باختاكور الأوزبكي وأهال التركمنستاني.

الساعة 07:00 مساءً.. العين الإماراتي والفيحاء.

الساعة 07:00 مساءً.. برسيبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

الساعة 09:00 مساءً.. النصر والدحيل القطري.

الأربعاء 25 أكتوبر

الساعة 01:00 ظهرًا.. جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وليون سيتي سايلورس السنغافوري.

الساعة 01:00 ظهرًا.. يوكوهاما إف مارينوس الياباني وكايا الفليبيني.

الساعة 01:00 ظهرًا.. إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي وشاندونغ تايشان الصيني.

الساعة 01:00 ظهرًا.. بوريرام يونايتد التايلاندي وملبورن سيتي الأسترالي.

الساعة 01:00 ظهرًا.. تشجيانغ بروفيشنال إف سي الصيني وفنتفوريت كوفو الياباني.

الساعة 03:00 عصرًا.. كيتشي من هونغ كونغ وبانكوك يونايتد التايلاندي.

تجدر الإشارة إلى أن المباريات منقولة عبر شبكة قنوات SSC السعودية.