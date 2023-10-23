استشهاد 266 فلسطينيًا في غارات عنيفة للاحتلال على غزة الليلة الماضية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن نحو 266 فلسطينيًا استشهدوا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن من بين 266 شهيدًا 117 طفلاً.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاج 4651 شخصًا منذ بداية المواجهات بين إسرائيل وحركات المقاومة في القطاع في 7 أكتوبر، موضحة أن بينهم 1873 طفلاً و1101 امرأة و1677 رجلاً.

وعن الغارات العنيفة الليلة الماضية، قالت وزارة الداخلية في غزة إن الغارات الإسرائيلية على القطاع ليلة الأحد/الاثنين أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من السكان.