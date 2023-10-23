“التدريب التقني” يوفر 6892 فرصة وظيفية لخريجي برامجها في سبتمبر الماضي

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفير 6892 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات برامج الكليات والمعاهد التابعة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيانٍ لها اليوم الاثنين، أنها تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات؛ بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي وخريجات الكليات والمعاهد التابعة لها وتسهيل التحاقهم بسوق العمل في مختلف مناطق المملكة بالشراكة والتنسيق المستمر مع قطاع الأعمال، وذلك من خلال الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في المنشآت التدريبية.

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وأوضحت المؤسسة أن إحصاءات الشهر الماضي تكشف عن إقامة 32 ملتقى ومعرض توظيف للخريجين والخريجات، وتوقيع 15 مذكرة تفاهم مع الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى عقد 178 لقاءً لمسؤولي الموارد البشرية في جهات التوظيف، كما تمّ تنفيذ 77 برنامج لتهيئة الخريجين لمتطلبات سوق العمل.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على قياس مدى رضا قطاع الأعمال بشكل دائم عن جودة خريجي برامج التدريب التقني، وذلك من خلال استبانات ولقاءات مباشرة، وفق شراكتها الإستراتيجية مع القطاع؛ بهدف تطوير جودة البرامج التدريبية بما يوافق احتياجات سوق العمل.