“فلكية جدة”: نجمة الصباح تزين سماء المملكة غداً

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سيتم رصد كوكب الزهرة قبل شروق الشمس ببضع ساعات بالأفق الشرقي، وهو أفضل وقت لرصد الكوكب حيث سيبدو للعين المجردة -كقطعة من الألماس برّاقة- معلقة بقبة السماء وعند رؤيته من خلال التلسكوب سيبدو قرصه نصفه مضاء بنور الشمس.

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هذا ويصل كوكب الزهرة فجر يوم غد، إلى استطالته العظمى الصباحية -أقصى مسافة-، بزاوية 46 درجة غرب الشمس عند الساعة 03:05 فجراً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في ظهوره الصباحي 2023 - 2024م.

يُذكر أن كوكب الزهرة وبعد استطالته العظمى الصباحية وخلال ما سيتبقى من العام 2023م، سيُلاحظ أنه سيهبط ببطء نحو موقع شروق الشمس إلى أن يصل الاقتران العلوي بعد 225 يوماً مطلع يونيو 2024 مغادراً سماء الفجر عائداً إلى سماء المساء.