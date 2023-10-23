ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 10 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية السودانية, ومقيماً من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 177 متنًا من الإبل، و600 رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.