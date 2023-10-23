ارتفاع المعدل التهديفي في الجولة العاشرة من دوري روشن

ارتفع المعدل التهديفي في الجولة العاشرة من منافسات الموسم الجاري لدوري روشن للمحترفين، مقارنة بالمعدل في الجولة التاسعة.

وسجلت فرق دوري روشن 28 هدفًا في 9 مباريات أقيمت في الجولة العاشرة، بمعدل 3.1 هدف في المباراة الواحدة.

يأتي ذلك بعدما كان المعدل التهديفي للجولة التاسعة 2.7 هدف في المباراة الواحدة، بإجمالي 25 هدفًا.

وشهدت الجولة العاشرة إقامة 9 مباريات، انتهت 8 منها بفوز أحد الفريقين، بينما شهدت تعادلًا وحيدًا، جاء بين التعاون والاتحاد.

كما شهدت كل مباريات الجولة تسجيل أهداف، حتى التعادل الوحيد جاء إيجابيًا بهدف لمثله.

تجدر الإشارة إلى أن دوري روشن لهذا الموسم سجل معدلًا تهديفيًا غير مسبوق في تاريخ دوري المحترفين بمختلف مسمياته بعد الجولة التاسعة.

فبعد أول 9 جولات من المسابقة بلغ المعدل التهديفي 3.02 هدف في المباراة الواحدة، لأول مرة في تاريخ المسابقة.