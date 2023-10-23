حكم بسجن رغد صدام حسين 7 سنوات

حكمت محكمة عراقية بالسجن 7 سنوات غيابيًا على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بتهمة "الترويج إعلاميًا" لحزب البعث.

ووفقًا لوكالة فرانس برس، ورد في الوثيقة القضائية أن رغد صدام حسين حكمت بالسجن غيابيًا 7 سنوات عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميًا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الاعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021.

ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عامًا لكل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له.

ويحظر القانون حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية.

وفي مقابلة تليفزيونية عام 2021، قالت رغد صدام حسين ردًا على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها: "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز".

وأضافت: "كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم، كان بلدًا مستقراً وثرياً".

وتقيم رغد وشقيقتها رنا وأولادهما في عمان منذ يوليو 2003 بعد أشهر من سقوط نظام صدام حسين في العراق.