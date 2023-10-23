دراسة تكشف عدد ساعات النوم المناسبة للهروب من خطر الإكتئاب

أثبتت دراسة علمية حديثة، أن الحصول على أقل من خمس ساعات من النوم كل ليلة باستمرار قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

ودرس الباحثون على مدار عقود صعوبات النوم، كونها أحد الآثار الجانبية لضعف الصحة العقلية.

لكن تحليل حالة 7000 مشارك، دفع العلماء الآن إلى القول بأن النوم السيئ من المحتمل أن يسبق أعراض الاكتئاب.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة Nature Translational Psychiatry، فإن البيانات تشير إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على أقل من خمس ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للمعاناة.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة أوديسا هاميلتون: "باستخدام القابلية الوراثية للمرض، قررنا أن النوم من المحتمل أن يسبق أعراض الاكتئاب، وليس العكس".

واستخدم الباحثون البيانات الجينية والصحية من 7146 شخصًا كانوا في الستينيات من عمرهم في المتوسط.

واستند التحليل إلى السمات الوراثية للأشخاص بدلًا من المدة التي ينامون فيها فعليا كل ليلة.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، وجد الأكاديميون المعنيون بالنوم أن خلل الحمض النووي يرتبط بكمية نوم الأشخاص.

وفي حين يحتاج البالغون ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم، ينصح الأطفال ما بين تسع إلى 13 ساعة.