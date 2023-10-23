النصر يستعيد آل فتيل والعقيدي قبل لقاء الدحيل.. واستمرار غياب بروزوفيتش

استعاد النصر خدمات الثنائي محمد آل فتيل، ونواف العقيدي، ثنائي الفريق قبل مواجهة الدحيل القطري المرتقبة غدًا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في العدد الصادر صباح اليوم الإثنيم، شارك آل فتيل مساء أمس في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة الأسبوع الماضي، إضافة إلى العقيدي.

وأضافت الصحيفة أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، قرر إخضاع الظهيرين سلطان الغنام ومحمد قاسم لتدريبات لياقية مكثفة، من أجل تجهيزهما والاعتماد عليهما أمام الدحيل.

وغاب الغنام وقاسم عن مباراة ضمك، أمس الأول، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، 2ـ1، بسبب إيقاف الغنام من قبل لجنة الانضباط 4 مباريات، بينما حضر قاسم على مقاعد البدلاء.

وفي سياق متصل، أوضحت "الرياضية" أن الإسباني ديفيد ماركيز، طبيب النصر، أوصى كاسترو بعدم الاستعجال في إشراك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، بالتدريبات خوفًا من تجدد الإصابة.

وطلب ماركيز من بروزفيتش الحضور في النادي الصحي، أمس، بعد استبعاده من المشاركة في مواجهة فريقه الآسيوية أمام الدحيل.

وتعرض بروزوفيتش لإصابة في مفصل قدمه مع منتخب بلاده خلال المباراة أمام ويلز، 15 أكتوبر الجاري، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2024.