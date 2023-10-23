وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري مستجدات الأوضاع في غزة ومحيطها

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد.

وبحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.

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وناقشا، أهمية إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.