الاتحاد يزاحم الهلال في صدارة قائمة خاصة بدوري روشن

بخلاف الصراع على مقدمة جدول الترتيب، يتنافس الهلال والاتحاد على صدارة قائمة دفاعية في دوري روشن لهذا الموسم.

فبعد انقضاء 10 جولات من دوري روشن، يتصدر الهلال والاتحاد قائمة أقوى دفاع، إذ أن كليهما استقبل أقل عدد من الأهداف حتى الآن.

ويعتبر الهلال والاتحاد هما أقل الفرق استقبالًا للأهداف، برصيد 7 أهداف فقط في شباك كل منهما، بمعدل 0.7 هدف في المباراة الواحدة.

ويتفوق الهلال والاتحاد على كل من التعاون والفيحاء، اللذين استقبل كل منهما 8 أهداف في المباريات العشر، بمعدل 0.8 هدف في المباراة الواحدة.

الأمر اللافت في هذه القائمة الدفاعية أن النصر يأتي في المركز السادس، فيما يأتي الأهلي سابعًا.

فالنصر استقبل 13 هدفًا، بمعدل 1.3 هدف في المباراة، أما الأهلي فتلقت شباكه 14 هدفًا بمعدل 1.4 هدف في المباراة.

ويسبق النصر والأهلي في هذه القائمة الاتفاق، رغم أنه يمر بحالة سيئة على مستوى النتائج، إذ لم يحقق الانتصار في آخر 3 مواجهات.

أقل أندية دوري روشن استقبالًا للأهداف بعد الجولة العاشرة

الهلال

7 أهداف بمعدل 0.7 هدف في المباراة الواحدة

5 أهداف في الشوط الأول

هدفان في الشوط الثاني

الاتحاد

7 أهداف بمعدل 0.7 هدف في المباراة الواحدة

4 أهداف في الشوط الأول

3 أهداف في الشوط الثاني

التعاون

8 أهداف بمعدل 0.8 هدف في المباراة الواحدة

5 أهداف في الشوط الأول

3 أهداف في الشوط الثاني

الفيحاء

8 أهداف بمعدل 0.8 هدف في المباراة الواحدة

3 أهداف في الشوط الأول

5 أهداف في الشوط الثاني

الاتفاق

12 هدفًا بمعدل 1.2 هدف في المباراة الواحد

8 أهداف في الشوط الأول

4 أهداف في الشوط الثاني

النصر

13 هدفًا بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة

4 أهداف في الشوط الأول

9 أهداف في الشوط الثاني

الأهلي

14 هدفًا بمعدل 1.4 هدف في المباراة الواحدة

5 أهداف في الشوط الأول

9 أهداف في الشوط الثاني