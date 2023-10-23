رغم عودة الانتصارات.. معاناة النصر الدفاعية مستمرة

مازالت المعاناة الدفاعية للنصر مستمرة، رغم عودته إلى طريق الانتصارات في دوري روشن للمحترفين.

ونجح النصر في تعديل مساره في المسابقة بتحقيق فوز صعب على نظيره ضمك بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت أول أمس الجمعة ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، بعد تأخر الفريق بهدف في البداية.

ويأتي الفوز بعد التعثر بالتعادل أمام أبها بنتيجة 1-1 في الجولة التاسعة.

ورغم ذلك فإن النصر يعاني في الناحية الدفاعية، خصوصًا على مستوى الخروج بشباك نظيفة.

فمن بين 10 مباريات خاضها النصر حتى الآن في المسابقة، لم يستطع الفريق الأصفر الحفاظ على نظافة شباكه سوى مرتين فقط، جاءتا أمام الفتح (5-0)، والشباب (4-0) في الجولتين الثالثة والرابعة.

ومنذ ذلك الوقت، خاض النصر 6 مباريات، استقبلت فيها شباكه هدفًا على الأقل.

وما يكشف حجم أزمة النصر أنه يأتي في المركز الثامن بقائمة أكثر الفرق التي خرجت بشباك نظيفة، متساويًا مع الطائي، الذي يأتي في المركز الـ16 بجدول ترتيب المسابقة.

في المقابل، يتصدر هذه القائمة الاتحاد بخروجه بشباك نظيفة 6 مرات من أصل 10 مباريات، يليه الهلال بـ5 مباريات، كان آخرها ضد الخليج في الجولة العاشرة.