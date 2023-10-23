بسبب دعمها لفلسطين.. إسرائيل تحذف اسم “تونبرج” من المناهج الدراسية

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية قرارها بحذف أي إشارة للناشطة المناخية السويدية جريتا تونبرج من مناهجها الدراسية، بعد أن أعلنت دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني عبر حسابها على موقع التواصل "إكس".

زعمت الوزارة أن منشور تونبرج "يدعم حركة حماس".

وأشارت إلى أن هذا "الموقف يحرمها من أن تكون قدوة تربوية وأخلاقية، ولم تعد مؤهلة لتكون مصدر إلهام ومعلمة للطلاب الإسرائيليين".

ونشرت تونبرج يوم 20 أكتوبر منشور على موقع "إكس"، قالت فيه: "اليوم نتضامن مع فلسطين وغزة، على العالم أن يرفع صوته ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين".

وظهرت جريتا مع 3 فتيات في الصورة يحملن لافتات مكتوب عليها "ادعم غزة" و"فلسطين حرة"، و"هذه اليهودية تدعم فلسطين" و"العدالة المناخية".

في المقابل، وجه نشطاء بيئة إسرائيليون رسالة إلى تونبرج، قالوا فيها "نشعر بألم شديد وصدمة وخيبة أمل بسبب تغريداتك ومنشوراتك المتعلقة بغزة".

وطالب النشطاء تونبرج بأن عليها "النظر مرة أخرى إلى الفظائع التي ارتكبتها حماس".