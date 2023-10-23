أبرزها كلاسيكو الهلال والأهلي.. مواعيد مباريات الجولة 11 من دوري روشن

تبدأ مباريات الجولة 11 من دوري روشن لهذا الموسم يوم الخميس المقبل، حيث تتواصل إثارة المسابقة مع اشتداد المنافسة.

ومع إسدال الستار على الجولة العاشرة مساء أمس الأحد، يحافظ الهلال على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، متفوقًا على التعاون، أقرب ملاحقيه، بفارق 3 نقاط.

ويأتي النصر والأهلي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ولكل منهما 22 نقطة.

وتقام مباريات الجولة 11 على مدار 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت المقبلين، بواقع 3 مباريات في كل يوم.

ويأتي على رأس مباريات الجولة 11، مباراة الكلاسيكو المرتقبة التي تجمع الهلال والأهلي.

مواعيد مباريات الجولة 11 من دوري روشن

الخميس 26 أكتوبر

الساعة 03:00 عصرًا.. ضمك والأخدود.

الساعة 06:00 مساءً.. الخليج والتعاون.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتحاد والحزم.

الجمعة 27 أكتوبر

الساعة 06:00 عصرًا.. الطائي والرياض.

الساعة 06:00 مساءً.. الرائد والفتح.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والأهلي.

السبت 28 أكتوبر

الساعة 03:00 عصرًا.. أبها والشباب.

الساعة 06:00 مساءً.. الفيحاء والنصر.

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة والاتفاق.

يذكر أن كل مباريات الجولة ستذاع عبر شبكة قنوات SSC.