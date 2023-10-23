كاف يكشف عن الكرة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية 2023

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف)، الاثنين، عن الكرة الرسمية للنسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

تستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وكتب الحساب الرسمى للكاف على منصة التواصل الاجتماعى "إكس": "الرحلة تبدأ مع "بوكو"، إليكم الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023".

وأضاف "محطات مختلفة. رحلة واحدة. ثقافة واحدة. وِجهة واحدة. الكرة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية 2023 هُنا!".

وستجمع مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار، صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم 13 يناير المقبل.

وجاءت نتائج قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولي: كوت ديفوار، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا.

المجموعة الثانية: مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا.

المجموعة الثالثة: السنغال، جامبيا، غينيا، الكاميرون.

المجموعة الرابعة: الجزائر، أنجولا، موريتنيا، بوركينا فاسو.

المجموعة الخامسة: تونس، ناميبيا، جنوب أفريقيا، مالي.

المجموعة السادسة: المغرب، تنزانيا، زامبيا، الكونغو الديموقراطية.