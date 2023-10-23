وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة يتسلّم شعلة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023

تسلّم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة مشبب بن عايض القحطاني، في مقر الإمارة اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 في نسختها الثانية، التي ستنطلق مسيرة شعلتها في عدد من المواقع في مدينة جدة، على مدار يومين، يرافقها عدد ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة؛ لنقل رسالة سلام وصداقة إلى الناس، إلى جانب منح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية.

وستزور مسيرة الشعلة خلال جولتها بجدة، ممشى الأمير فيصل بن فهد، ونادي اليخوت، والبروميناد، وجامعة عفت، ونافورة جدة، وتختتم جولتها في إعمار سكوير، حيث سيتناوب على حمل الشعلة خلال المسيرة، لاعب كرة السلة عبدالمحسن الخلف، ولاعب كرة اليد بندر الحربي، والمتسابقة في رياضة التجديف الداخلي إيمان رفيق، والرياضيتان أمل الشكل ومريم شعلان، في الغوص والغوص الحر، وهاني العسيلان في لعبة البلياردو، والرياضية نيرمين رضا في السباق الثلاثي الترايثلون، وعبدالله علي رضا في ذات السباق، وأخيراً لاعب الكاراتيه رائف تركستاني.

ومن المقرر أن تتوجه المسيرة بعد ذلك إلى محافظة الطائف ، كما ستجوب شعلة الألعاب السعودية 13 منطقة في المملكة، لتحتفي أكثر من 20 مدينة، بها وبقيمها وأهدافها، وذلك في 66 موقعاً من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية.

مما يذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 نادٍ من جميع أنحاء المملكة، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية و4 رياضات استعراضية جديدة، مع استحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.