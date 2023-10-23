الأهلي يستهدف التعاقد مع فينيسيوس الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الاثنين، عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع جناح نادي ريال مدريد والمنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور في صيف العام المقبل.

وأثبت فينيسيوس، على مدى الموسمين الماضيين، نفسه بوصفه واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

ويعد النجم البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًا، على أنه أحد أهم لاعبي ريال مدريد في الوقت الحالي والمستقبل؛ نظراً لمسيرته المميزة مع النادي الملكي.

وينتهي عقد فينيسيوس في نهاية الموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يتطلع الأهلي إلى إغرائه بالرحيل عن النادي بعرض مُغرٍ جدًا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الأهلي سيقدم عقدًا قياسيًا بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو سنويًا للمهاجم البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي وافق شفهيًا على صفقة جديدة مع الريال، لكن الأهلي ليس منزعجًا جدًا من التطور.

وانضمّ فينيسيوس إلى ريال مدريد قادمًا من فريق فلامينجو البرازيلي في صيف 2018، ولعب في البداية مع فريق ريال مدريد (ب).

أصبح بعد ذلك اللاعب جزءًا لا يتجزأ من فريق "الميرينجي" الأول في موسم 2019 / 2020.

سجل فينيسيوس هدفين، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة في 7 مباريات بالليجا هذا الموسم، كما سجل مرة واحدة في دوري أبطال أوروبا.