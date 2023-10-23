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كاسترو: نسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية أمام الدحيل

23 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
لويس كاسترو
لويس كاسترو

أكد المدير الفني للنصر لويس كاسترو، أن فريقه يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية، عندما يستضيف الدحيل القطري، مساء غد الثلاثاء، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: "لم تكن لدينا مدة طويلة للتحضير، بالأمس لم نخض حصة تدريبية، واليوم سنركز على مباراة الغد، من أجل المحافظة على الصدارة".

وأضاف: "لدينا أسماء كبيرة مثل كريستيانو وماني، لذلك أرى أن هذه الأسماء يناسبها اللعب بشكل هجومي، وأعمل دائما على أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم حتى يكونوا سعداء".

وأوضح: "عندما تلعب وأنت سعيد ستحقق الألقاب، عندما كنت أدري في البرازيل وكرواتيا، وحتى هنا في السعودية تمكنا من التتويج بالبطولات".

وأردف: "اختيار اللاعبين قبل المباراة يعتمد على عدة أمور، منها تحليل الخصم وتحليل إحصائيات اللاعبين، لذلك البعض لا يفهم هذه الخيارات لأنه غير مطلع عليها".

وأتم: "ماني وغريب كلاهما يلعب بشكلٍ مختلف، وتحركات كريستيانو تتغير حال تواجد ماني، لذلك لكل مباراة خياراتها".